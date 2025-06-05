عجز الميزان التجاري الأمريكي ينخفض إلى أقل من النصف في أبريل

انخفض عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى أكثر من النصف في أبريل، مدفوعاً بتباطؤ حاد في الواردات، مع دخول الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. وفي الشهر الرابع من العام، سجّل الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة، عجزاً بقيمة 61,6 مليار دولار، مقارنة بـ 138,3 مليار دولار في مارس، الذي استوردت خلاله الشركات الأمريكية كميات كبيرة من البضائع، لزيادة مخزوناتها قبل البدء بتطبيق الرسوم الجمركية، وما يحمله ذلك من تبعات عليها.

وجاء عجز الميزان التجاري في أبريل، أقل بكثير من توقّعات المحلّلين. وبلغت التوقعات التي نشرها موقع بريفينج. كوم 117,2 مليار دولار. وهذا أقل عجز يتمّ تسجيله منذ مارس 2023. وشهد العجز في الميزان التجاري الأمريكي ارتفاعاً كبيراً، بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

وكان الملياردير الجمهوري، قد تعهّد خلال حملته الانتخابية زيادة الرسوم الجمركية، لتمويل جزء من التخفيضات الضريبية التي تتم مناقشتها حالياً في الكونغرس. ونتيجة ذلك، ارتفع العجز التجاري من 73,7 مليار دولار في ديسمبر، إلى 138,3 مليار دولار في مارس.

ويفسر التراجع الحاد في الواردات، والذي وصل إلى 351 مليار دولار (-16,3 في المئة خلال شهر واحد)، انخفاض العجز في الميزان التجاري.

في موازاة ذلك، سجّلت الصادرات نمواً أكثر تواضعاً، بنسبة 3 في المئة، لتصل إلى 298,4 مليار دولار.

مع ذلك، ارتفع العجز في الميزان التجاري بشكل تراكمي على مدار عام واحد، بمقدار 179,3 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 65,7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتركّز انخفاض الواردات في عدد من القطاعات بشكل رئيس، مثل السيارات، بينما باتت قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات، تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة منذ منتصف مارس، فضلاً عن المستحضرات الصيدلانية، التي ستُستهدف أيضاً بالرسوم الجمركية مستقبلاً.