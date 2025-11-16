انخفاض التحويلات المالية من الإمارات وأمريكا إلى بنغلاديش

884.37 مليون دولار التحويلات من الإمارات بانخفاض 14.15 %



626.45 مليون دولار التحويلات من الولايات المتحدة بانخفاض 31.96 %

شهدت أهم قنوات تحويل الأموال إلى بنغلاديش، لا سيما من الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، تراجعاً ملحوظاً على أساس سنوي، خلال الربعين الأخيرين، ويعزى ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن مشروع تشريع ضريبة التحويلات في الولايات المتحدة، والرقابة التنظيمية الأكثر صرامة.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن بنك بنغلاديش المركزي، انخفضت التحويلات من الإمارات إلى 884.37 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بأكثر من 1.03 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة تراجعاً بنسبة 14.15 %.

كما انخفضت التحويلات من الإمارات، والتي تمثل أحد أهم المساهمين في إجمالي التحويلات، بنسبة 22.15 % على أساس سنوي، في الربع الرابع من السنة المالية 2025.

وبحسب بيانات البنك، بلغت التحويلات من الإمارات 1.05 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، في حين سجلت التحويلات من الولايات المتحدة 792.68 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وكان الانخفاض أكثر وضوحاً في قناة التحويلات من الولايات المتحدة، حيث هبطت التدفقات إلى 626.45 مليون دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ 920.3 مليون دولار قبل عام، أي بانخفاض حاد بلغ 31.96 %.

ويكشف تقرير بنك بنغلاديش للربع المالي من أبريل إلى يونيو، عن بعض المؤشرات السلبية أيضاً، فرغم أن الولايات المتحدة بقيت المصدر الأكبر للتحويلات في السنة المالية 2025، إلا أن التدفقات من هذه القناة انخفضت بنسبة 21.8 % على أساس سنوي في الربع الرابع.

ويشير تقرير بنك بنغلاديش للربع المالي من أبريل إلى يونيو، إلى أن الولايات المتحدة والسعودية والمملكة المتحدة وماليزيا، كانت المصادر الرئيسة لنمو التحويلات في السنة المالية 2025، مسجلة معدلات نمو سنوية بلغت 59.8 و55.55 و13.44 و60.78 % على التوالي.

وواصلت دول الخليج الهيمنة على إجمالي التدفقات، حيث شكلت 45.03 % من إجمالي تحويلات الأموال.

وعلى الرغم من التراجع الأخير في القنوات الكبرى، سجلت بنغلاديش ارتفاعاً قوياً في تحويلات الأموال خلال السنة المالية 2024-25، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 26.83 % على أساس سنوي، لتصل إلى 30.33 مليار دولار، مقارنة بـ 23.91 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وكان الاتجاه التصاعدي واضحاً بشكل خاص في الربع الأخير من السنة المالية 2025، مع ارتفاع التحويلات بنسبة 24.96 %، لتصل إلى 8.54 مليارات دولار في الربع الرابع، مقارنة بـ 6.83 مليارات دولار في نفس الفترة من العام السابق.