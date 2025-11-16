«باركليز» يتوقع صعود خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل

توقع بنك باركليز أن يتجاوز سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل إذا انخفضت الصادرات الروسية بشكل حاد، وهو ما يزيد بشكل كبير على توقعات البنك السابقة التي أشارت إلى 66 دولاراً للبرميل لعام 2026.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض عقوبات متعلقة بأوكرانيا على أكبر شركتي نفط في روسيا، في أشد الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد الشركات الروسية.

ويرى البنك نمواً قوياً على الخامات بنطاق واسع بما يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل قبل الجائحة على الرغم من صعود السيارات الكهربائية، ولا يرى البنك أن ذروة الطلب تلوح في الأفق في أي وقت قريب.

ويترقب المستثمرون أيضاً أثر العقوبات الغربية على إمدادات النفط وتدفقات التجارة الروسية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت ضمن ضغوط لدفع الكرملين إلى إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وتحظر العقوبات التعاملات مع الشركتين بعد 21 نوفمبر. وقال بنك جيه.بي مورغان يوم الخميس: إن نحو 1.4 مليون برميل يومياً من النفط الروسي، أو ما يقرب من ثلث إمكانات التصدير البحري، أضيف إلى مخزونات النفط العالقة في الناقلات مع تباطؤ عمليات التفريغ بسبب العقوبات الأمريكية على روسنفت ولوك أويل.

وأضاف البنك أن تفريغ الشحنات قد يصبح أكثر صعوبة بعد 21 نوفمبر.