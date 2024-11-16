ارتفاع عدد الشركات الجديدة المستثمرة أجنبياً في الصين بنسبة 11.8%

أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم أمس، أن عدد الشركات الجديدة المستثمرة أجنبيا التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء الصين خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بلغ 46 ألفا و893 شركة بزيادة 11.8% على أساس سنوي.

وأشارت في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 693.21 مليار يوان (حوالي 96.29 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 29.8% عن العام السابق.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا وأستراليا بنسبتي 7.5% و6% على أساس سنوي على التوالي، بحسب البيانات المذكورة.