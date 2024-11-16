تراجع مبيعات الشركات المحلية الكورية لأول مرة منذ 4 سنوات

أظهر تقرير اليوم السبت، أن مبيعات الشركات المحلية الكورية تراجعت على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام لأول مرة منذ عام 2020.

ووفقا للتقرير الصادر عن اتحاد الصناعات الكورية، ارتفعت مبيعات 814 شركة غير مالية بنسبة 6.7% على أساس سنوي في النصف الأول، وهو ما يرجع أساسا إلى زيادة مبيعات الشركات المصدرة البالغ عددها 194، بنسبة 13.6%، في حين تراجعت مبيعات باقي الشركات المحلية البالغ عددها 620، بنسبة 1.9%، مسجلة أول انخفاض منذ عام 2020.

وبناء على معايير بنك كوريا المركزي، قام اتحاد الصناعات الكورية بتصنيف الشركات التي تمثل الصادرات أكثر من 50% من مبيعاتها، على أنها شركات مصدرة، والشركات التي لا تتجاوز الصادرات 50% من مبيعاتها على أنها شركات محلية.

وزادت مبيعات الشركات المصدرة بنسبة 13.6% على أساس سنوي في النصف الأول، لكن في حال استثناء شركة سامسونغ للإلكترونيات، وهي الأكبر من حيث الحجم، سجلت الزيادة 5.9% فقط.

وانخفض استثمار الشركات بنسبة 8.3% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام لأول مرة منذ عام 2020.