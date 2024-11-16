إنتاج الطاقة في الصين يحافظ على نمو مستقر في أكتوبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء يوم أمس، أن إنتاج الطاقة في الصين حافظ على نمو مستقر في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة "شينخوا" للأنباء، إلى ارتفاع إنتاج الفحم الخام بنسبة 4.6% على أساس سنوي إلى 410 ملايين طن، في حين ارتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 2.5% عن العام الماضي إلى 17.77 مليون طن. واستوردت الصين 46.25 مليون طن من الفحم الخام الشهر الماضي، بارتفاع 28.5% على أساس سنوي، بينما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 8.7% إلى 44.7 مليون طن.

وشهد إنتاج الغاز الطبيعي نموا سريعا الشهر الماضي، مع زيادة بنسبة 8.4% إلى 20.8 مليار متر مكعب، فيما شهد معدل النمو تسارعا بـ1.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر.

وبلغ توليد الطاقة في الصين في أكتوبر 731 مليار كيلوواط/سا، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 2.1%، بحسب البيانات الصادرة.