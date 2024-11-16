الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 3 سنوات

استقرت أسعار الذهب، أمس، لكنها سجلت خسارة أسبوعية، إثر تقلص توقعات التيسير النقدي في أمريكا، وارتفاع قيمة الدولار في الآونة الأخيرة.

استقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2572.50 دولاراً للأوقية خلال التعاملات، لكنها تعد منخفضة بنحو 4.5 % على مدار الأسبوع.

وفي حين استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2567.25 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه لتحقيق خسارة أسبوعية 4 %، هي الأكبر منذ أكثر من 3 سنوات.

وتراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.16 %، إلى 30.52 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.83 %، إلى 948.73 دولاراً للأوقية.

ذكر جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطاب، أمس، أن قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، تزامناً مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2 %، سوف تُمكن صناع السياسة النقدية من التمهل في خفض الفائدة.

أدت هذه التصريحات إلى تراجع احتمال خفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل، إلى 62.4 %، من 82.5 % قبل يوم واحد، مقابل ارتفاع توقعات التثبيت إلى 37.6 %، من 17.5 %، بحسب تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش».