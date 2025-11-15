بريطانيا.. ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة





ذكرت صحيفة "تلغراف" أن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تعتزم فرض ضريبة جديدة على المنازل ذات القيمة العالية في ميزانيتها السنوية المقبلة.

ومن المتوقع أن تحتاج ريفز إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية في الميزانية، والتي سيتم الإعلان عنها في 26 نوفمبر الجاري.

وجاء تقرير الصحيفة، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي على خلفية أنباء عن تراجع ريفز عن خططها السابقة لزيادة ضريبة الدخل في الميزانية، نتيجة تحسّن التوقعات الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إن الضريبة الجديدة ستشمل مئات الآلاف من المنازل مرتفعة القيمة، التي يتركّز معظمها في لندن وجنوب شرق البلاد.

وأوضح متحدث باسم وزارة المالية، أن الحكومة "لن تعلّق على التكهنات بشأن التغييرات الضريبية خارج الفعاليات المالية الرسمية".

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تخطّط لاستخدام النظام الحالي لضريبة المجالس المحلية لإعادة تقييم 2.4 مليون عقار من الفئات الأعلى قيمة خلال السنوات المقبلة.