«تيرا جن» توسع محفظة مشاريعها للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة

أعلنت شركة «تيرا جن»، إحدى أكبر شركات الطاقة المتجددة المستقلة والمتكاملة في الولايات المتحدة، والمملوكة من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و«أجنيو إنفراستركشر بارتنرز»، عن بدء تشغيل مشروع «مونتي كريستو 1» لطاقة الرياح.

وتسهم المحطة، التي تبلغ قدرتها 238.5 ميجاواط وتقع في مقاطعة هيدالغو بولاية تكساس، بإنتاج أكثر من 850 جيجاواط/ساعي من الكهرباء النظيفة سنوياً، أي ما يعادل تزويد نحو 81 ألف منزل بالكهرباء سنوياً وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لشراء الطاقة.

وبمناسبة تشغيل المشروع، تمت إقامة مراسم رسمية في الموقع، بحضور ممثلين عن الشركات المشاركة في تطوير المحطة، ومسؤولين وأفراد من المجتمع المحلي.

وقال جون أونور، الرئيس المالي لشركة «تيرا جن»: يسعدنا تدشين هذا المشروع المهم لطاقة الرياح الذي جاء نتيجة الجهود الكبيرة والعمل الدؤوب لمئات الأشخاص الذين ساهموا في تطوير المحطة ويعكس هذا المشروع التزام «تيرا جن» بتوفير إمدادات الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء تكساس والولايات المتحدة، وتعزيز موثوقية الشبكة الإقليمية من خلال إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار الناجح في مجتمعاتنا المحلية.

وأتاح مشروع «مونتي كريستو 1» لطاقة الرياح توفير نحو 280 فرصة عمل خلال سريان أعمال التطوير والإنشاء، مع تسجيل أكثر من 490 ألف ساعة عمل دون أي حوادث تستدعي التوقف عن العمل خلال مرحلتي البناء والانتقال إلى التشغيل.

كما ساهم المشروع في تحسين البنية التحتية للمجتمع المحلي، من خلال إعادة تأهيل أكثر من 11 ميلاً من الطرق التابعة لوزارة النقل في تكساس، و25 ميلاً من الطرق التابعة للمقاطعة.

وبعد انتهاء مرحلة الإنشاء، ستواصل المحطة رفد المنطقة بفوائد اقتصادية طويلة الأمد، بما في ذلك جني أكثر من 100 مليون دولار من ضرائب الممتلكات ومدفوعات ملاك الأراضي والمساهمات المحلية الأخرى على مدى فترة تشغيل المشروع.

وقال ريتشارد ف. كورتِز، قاضي مقاطعة هيدالغو: نرحب بمواصلة "تيرا جن" استثماراتها في مقاطعة هيدالغو، فهذا المشروع لا يقتصر على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة فحسب، بل يمثل داعماً لأفراد مجتمعنا ومساهماً في النمو الاقتصادي على المدى الطويل ومن خلال توفير وظائف نوعية، وضخ ملايين الدولارات في الاقتصاد المحلي، ودعم الخدمات العامة الأساسية، تسهم مثل هذه المشاريع في تطوير القوى العاملة واستقطاب الكفاءات، إلى جانب ترسيخ مكانة مقاطعة هيدالغو وجهة رائدة لتعزيز التنمية المستدامة.