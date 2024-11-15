0.9% نمواً متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي خلال 2024

توقعت المفوضية الأوروبية نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ليناهز 0.9% في الاتحاد الأوروبي و0.8% في منطقة اليورومع تسارع النشاط الاقتصادي إلى 1.5% في الاتحاد الأوروبي و1.3% في منطقة اليورو في عام 2025 وإلى 1.8% في الاتحاد الأوروبي و1.6% في منطقة اليورو في عام 2026 وذلك بعد فترة طويلة من الركود.
وذكرت المفوضية في بيان لها أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم العام في منطقة اليورو إلى أكثر من النصف في عام 2024، من 5.4% في عام 2023 إلى 2.4% قبل أن يتراجع بشكل تدريجي إلى 2.1% في عام 2025 و1.9% في عام 2026.. وفي الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تكون عملية الانكماش أكثر حدة في عام 2024، مع انخفاض التضخم العام إلى 2.6%، من 6.4% في عام 2023، وأن يستمر في التراجع إلى 2.4% في عام 2025 و2.0% في عام 2026.
كما توقعت أن ترتفع نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من 82.1% في عام 2023 إلى 83.4% في عام 2026 .