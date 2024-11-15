0.9% نمواً متوقعا بالناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي خلال 2024

توقعت المفوضية الأوروبية نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ليناهز 0.9% في الاتحاد الأوروبي و0.8% في منطقة اليورومع تسارع النشاط الاقتصادي إلى 1.5% في الاتحاد الأوروبي و1.3% في منطقة اليورو في عام 2025 وإلى 1.8% في الاتحاد الأوروبي و1.6% في منطقة اليورو في عام 2026 وذلك بعد فترة طويلة من الركود.

وذكرت المفوضية في بيان لها أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم العام في منطقة اليورو إلى أكثر من النصف في عام 2024، من 5.4% في عام 2023 إلى 2.4% قبل أن يتراجع بشكل تدريجي إلى 2.1% في عام 2025 و1.9% في عام 2026.. وفي الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تكون عملية الانكماش أكثر حدة في عام 2024، مع انخفاض التضخم العام إلى 2.6%، من 6.4% في عام 2023، وأن يستمر في التراجع إلى 2.4% في عام 2025 و2.0% في عام 2026.

كما توقعت أن ترتفع نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي من 82.1% في عام 2023 إلى 83.4% في عام 2026 .