5.43 مليار دولار تعهدات مناخية في يوم التمويل والاستثمار والتجارة بـ COP29

شهد يوم التمويل والاستثمار والتجارة في مؤتمر الأطراف COP29، إعلان قادة من مجتمعات الأعمال والتمويل والأعمال الخيرية، بما في ذلك المستثمرون الذين تبلغ قيمة أصولهم الإجمالية 10 تريليونات دولار اتحادهم لتسريع نشر رأس المال الخاص في أسواق المناخ.

وأعلن البنك الآسيوي للتنمية عن تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لبرنامج جديد للمساعدة في مواجهة تأثير ذوبان الأنهار الجليدية، فيما خصص القطاع المصرفي الأذربيجاني 1.2 مليار دولار للمشاريع الخضراء حتى عام 2030.

وأعلنت السويد عن مساهمة قدرها 730 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، ليصل إجمالي التمويلات والتعهدات والمساهمات إلى 5.430 مليار دولار في يوم التمويل والاستثمار والتجارة.

فقد أعلن البنك الآسيوي للتنمية عن برنامج جديد للمساعدة في مكافحة تأثير ذوبان الأنهار الجليدية وأطلق برنامجا إقليميا جديدا لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه والأمن الغذائي في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وباكستان، وسط تأثيرات ذوبان الأنهار الجليدية.

وبدعم من صندوق المناخ الأخضر سيجري البنك الآسيوي للتنمية تقييمات لمخاطر الأنهار الجليدية في أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وستشكل هذه التقييمات الأساس العلمي والتقني للبرنامج المسمى “من الأنهار الجليدية إلى المزارع”، الذي يهدف إلى حشد ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من مجموعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك البنك الآسيوي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، وشركاء التنمية الآخرون والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمارات في المياه والزراعة وسيدعم البرنامج المجتمعات الضعيفة المهددة بذوبان الأنهار الجليدية خاصة في المناطق الجبلية الهشة.

وبالنيابة عن القطاع المصرفي في أذربيجان، أعلن ذاكر نورييف رئيس جمعية البنوك الأذربيجانية تفاصيل التعهد الذي سيخصص 1.2 مليار دولار لتطوير المشاريع الخضراء والمستدامة في أذربيجان حتى عام 2030 وستدعم الأموال المشاريع التي تساهم في انتقال أذربيجان إلى اقتصاد منخفض الكربون.

يأتي ذلك في أعقاب قيام البنك المركزي الأذربيجاني بإدخال تصنيف أخضر جديد لتوجيه الاستثمارات المستدامة.

في سياق متصل، أعلنت السويد عن مساهمة قدرها 730 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، وسيدعم هذا البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط للاستثمار في تدابير التكيف لحماية مجتمعاتها من تغير المناخ وأيضا الاستثمار في مبادرات المناخ للحد من الانبعاثات.

وبذلك يصل إجمالي مساهمة السويد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى 749 مليون دولار بعد 19 مليون يورو ساهمت بها لصندوق الخسائر والأضرار في وقت سابق من هذا الأسبوع.