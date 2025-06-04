خطوة جديدة من ترامب .. إطلاق وشيك لصندوق بيتكوين في بورصة نيويورك

تخطو شركة ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب خطوة جديدة في عالم العملات المشفرة، مع اقترابها من طرح صندوق بيتكوين متداول في البورصة.

وقد قدمت بورصة «نيويورك أركا»، الثلاثاء، طلباً رسمياً لهيئة الأوراق المالية والبورصات للموافقة على إدراج صندوق متداول لعملة البيتكوين المشفرة يتبع مجموعة «ترامب ميديا آند تكنولوجي».

يحمل الصندوق اسم «تروث سوشيال بيتكوين إي تي إف - Truth Social Bitcoin ETF»، ويعد تقديم البورصات طلبات إدراج للمنتجات الجديدة لهيئة البورصات إجراءً تنظيمياً أساسياً قبل السماح ببدء التداول عليها.

وقد صُمِّم لتعقّب سعر البيتكوين وتقديم وسيلة أبسط للمستثمرين للانكشاف على الأصل دون الحاجة إلى امتلاكه مباشرة.

ويأتي هذا الطلب بعد الإعلان في مارس عن شراكة بين «ترامب ميديا» ومنصة «كريبتو.كوم» لإطلاق مجموعة من المنتجات الرقمية في وقت لاحق من هذا العام، رهن الموافقة التنظيمية.

شهدت صناديق البيتكوين المتداولة رواجاً متزايداً منذ إطلاقها في يناير 2024، حيث جذبت مليارات الدولارات من رؤوس الأموال إثر تفضيل المستثمرين لمنتجات مرخصة توفر تعرضاً منظماً للعملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية.

سجلت «ترامب ميديا»، في فبراير الماضي علامات تجارية لستة منتجات استثمارية تتعلق بالبيتكوين، وقطاعي الصناعة والطاقة.

ويُعد الرئيس الأمريكي المالك الأكبر للمجموعة التي تُدير منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، والتي استُوحي منها اسم الصندوق الجديد.