5.88 تريليون دولار حجم استثمارات الأصول الثابتة في الصين خلال 10 أشهر

ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين قولها في بيان لها إن إجمالي الاستثمارات بلغ 42.3222 تريليون يوان (حوالي 5.88 تريليون دولار) خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في تشييد البنية التحتية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر الماضيين في حين ازدادت استثمارات الصناعات التحويلية بنسبة 9.3 %، مع تسارع معدلات النمو مقارنة بتلك المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.