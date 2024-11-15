الاقتصاد الياباني يسجل نمواً للربع الثاني على التوالي

أظهرت بيانات حكومية اليوم “الجمعة” أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي حقيقي بلغ 0.9%، خلال الربع الثالث من العام الجاري “في الفترة من يوليو حتى سبتمبر”، متوسعا للربع الثاني على التوالي بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي.

وذكرت وكالة أنباء “ كيودو” اليابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بعد تعديله وفقًا للتضخم ارتفع خلال الربع الثالث من 2024، بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة من أبريل إلى يونيو، باعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في بلد ما.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني في تقرير أولي إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.9 %، مسجلا زيادة للربع الثاني على التوالي.

ومن بين المكونات الرئيسية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي، انخفض الاستثمار الرأسمالي بنسبة 0.2 %، بعد التوسع في الربع السابق، وفق التقرير.

وارتفعت الصادرات بنسبة 0.4%، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.6% في الربع السابق، كما ارتفعت الواردات، بنسبة 2.1%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 0.5 % مقارنة بالربع السابق، أو 2.1 % بمعدل سنوي.