تراجع «وول ستريت» وسط ترقب بيانات ومسار السياسة النقدية

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، أمس، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات حول الاقتصاد الأمريكي، ومسار السياسة النقدية بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز 80.9 نقطة أو 0.17 % إلى 48173.92 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 24.4 نقطة أو 0.36 % إلى 6826.47 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 143.8 نقطة أو 0.61 % إلى 2326.645 نقطة.

وارتفع سهم «سيسكو سيستم» خلال تعاملات ما قبل افتتاح «وول ستريت»، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح والإيرادات السنوية. وصعد السهم قبل افتتاح السوق 6.65% إلى 78.87 دولاراً، بعدما أنهت تعاملات، أول من أمس، على ارتفاع 3.15%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «تشاك روبنز»، إن «سيسكو» حصلت على طلبات تزيد قيمتها على ملياري دولار مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي للعام المالي 2025.