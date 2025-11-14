ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، عقب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة.

وصعدت بتكوين بنسبة 1.3 %، إلى 102940.8 دولاراً، ليستحوذ على نحو 58 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وارتفعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 2.45 %، إلى 3504.3 دولارات، وزادت الريبل بنحو 4.8 %، عند 2.5073 دولار. في غضون ذلك، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي «الفيدرالي»، للبحث عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الاجتماع المقبل.

وتجاوزت عملة بتكوين لفترة وجيزة مستوى 107 آلاف دولار، الاثنين، قبل أن تتراجع مجدداً إلى ما دون 105 آلاف دولار، الثلاثاء، وعند 103 آلاف الأربعاء، قبل أن ترتد إلى مستويات 105 آلاف دولار خلال التداولات، لتعاود الهبوط الحاد، في دلالة واضحة على هشاشة المعنويات، بعد موجة بيع واسعة محَت مليارات الدولارات من القيمة السوقية.

ويعود التراجع جزئياً إلى عمليات جني أرباح سريعة، ينفذها كبار حاملي العملات، وعلى رأسها بتكوين، إلى جانب استمرار القلق في الأسواق، عقب موجة التصفية الضخمة التي شهدتها في أوائل أكتوبر. ورغم مرور أسابيع على تلك الأحداث، إلا أن الزخم لم يعد بعد.

وتشير البيانات إلى أن حجم العقود الدائمة المفتوحة للبتكوين لا يتجاوز 68 مليار دولار، وهو أقل بكثير من ذروة بلغت 94 مليار دولار الشهر الماضي، فيما بقيت معدلات التمويل ثابتة، من دون تغيير يذكر.

وتُظهر التدفقات المالية إلى صناديق المؤشرات المتداولة على بتكوين في الولايات المتحدة ضعفاً واضحاً في الحماس، إذ سجلت هذه الصناديق تدفقات صافية لا تتجاوز مليون دولار يوم الاثنين، رغم انتعاش الأسهم والسندات، بعد تحرك واشنطن لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ومن الناحية الفنية، لا تزال بتكوين عالقة دون متوسطها المتحرك لـ 200 يوم، والمتموضع حالياً قرب مستوى 110 آلاف دولار، وهو مستوى يعتبره المحللون مفتاحاً لأي صعود مستدام في المستقبل.