العريان يحذر من الأمريكيون ذوو الدخل المنخفض

حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان من أن الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض، يتعرضون لضغوط كبيرة، وأن توقف إنفاقهم سيؤثر سلباً في الاقتصاد ككل.

وقال في مقابلة خلال مؤتمر «ياهو فاينانس» السنوي للاستثمار: إذا توقف أصحاب الدخل الأقل عن الإنفاق – ليس لأنهم لا يرغبون – بل لأنهم غير قادرين، فإن ذلك سيؤثر سلباً في الاقتصاد ككل.

وأضاف أن شبح الحرب التجارية الناجمة عن التعريفات الجمركية المرتفعة لم يعد يؤرقه، بل المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض، الذين يتحملون أعباء ديون كبيرة، إلى جانب مخاطر إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى.

وتأتي تلك التصريحات بعد أطول إغلاق للحكومة الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، والذي شهد حالة من ضبابية الرؤية، في ظل غياب للبيانات الرسمية عن الاقتصاد، خاصة وظائف القطاع غير الزراعي.

هذا، وأنهت الولايات المتحدة عملياً أطول إغلاق حكومي في تاريخها، بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون التمويل المؤقت، الذي تم التوصل إليه في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال توقيعه على القانون، بعدما أقره مجلس النواب أيضاً، إن الحكومة ستعود إلى العمل بشكل طبيعي، داعياً إلى «دفع الأموال للناس مباشرة، من أجل الاشتراك بخدمات الرعاية الصحية».

ورغم التوقيع، إلا أن إعادة تشغيل الجهاز الإداري بالكامل بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، قد تستغرق بضعة أيام.

وكان مجلس النواب أقر القانون الذي تم التوصل إليه في مجلس الشيوخ، بعدما خالف 8 ديمقراطيين حزبهم، وصوتوا لدعم التمويل المؤقت. وحصل مشروع القانون في مجلس النواب على أصوات 222 نائباً، مقابل معارضة 207.

وبموجب الاتفاق، سيُقرّ الكونغرس تمويلاً كاملاً لوزارات الزراعة، وشؤون المحاربين القدامى، والكونغرس نفسه، بينما سيتم تمويل باقي الوكالات حتى 30 يناير، كما سيوفّر رواتب للموظفين الحكوميين الذين أُجبروا على التوقف عن العمل، ويستأنف المدفوعات الفيدرالية التي تم تعليقها للولايات والبلديات، ويعيد الموظفين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق.

تجميد خفض الرحلات الجوية

بمجرد إقرار القانون، أعلنت وزارة النقل الأمريكية وهيئة الطيران الفيدرالية، تجميد خفض الرحلات الجوية عبر المطارات الأمريكية الكبرى عند مستوى 6 %.

وكانت الحكومة قد أصدرت الأسبوع الماضي أمراً طارئاً، يُلزم شركات الطيران بخفض عدد الرحلات في 40 مطاراً رئيساً. وبدأت التخفيضات بنسبة 4 %، وكان من المقرر أن ترتفع إلى 8 % يوم الخميس، و10 % يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة النقل وهيئة الطيران الفيدرالية، في بيان، أنهما قررتا الإبقاء على نسبة الخفض عند 6 %، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، وذلك بناءً على توصية من فريق السلامة التابع للهيئة، على أن تظل النسبة سارية إلى حين تقييم ما إذا كان بالإمكان استئناف العمليات التشغيلية الطبيعية.

كلفة اقتصادية ضخمة

ويقدّر أن الإغلاق يكلّف الاقتصاد الأمريكي نحو 15 مليار دولار أسبوعياً، فيما قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، أن الإغلاق سيخفض معدل النمو الفصلي السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 نقطة مئوية، بحلول منتصف نوفمبر. كما هبطت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، يوم الجمعة، وسط تزايد القلق بشأن الإغلاق والأسعار وسوق العمل.

كما أدى الإغلاق إلى تعليق نشر معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، ما يجعل الاحتياطي الفيدرالي يعمل في «ظلام معلوماتي»، بينما يحاول التعامل مع التضخم المرتفع ومعدلات البطالة المتزايدة، في وقت رجح البيت الأبيض ألا يتم نشر تقارير البطالة، ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، بسبب الإغلاق.