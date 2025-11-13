ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء، مع قرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة.

وزادت البتكوين 2% إلى 104940.3 دولاراً، لتستحوذ على نحو 60% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة كما صعدت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 3.1% إلى 3547.42 دولاراً، وزادت الريبل بنحو 1.06% عند 2.4150 دولار.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.5 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 155.63 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

في غضون ذلك، اتهمت وكالة الأمن السيبراني الصينية الحكومة الأمريكية بتدبير سرقة عملات «بتكوين»، تقارب قيمتها 13 مليار دولار، في أحدث محاولة من الصين لنسب هجمات إلكترونية كبرى إلى الولايات المتحدة. وتعد سرقة 127272 عملة «بتكوين» من مجمّع التعدين «لوبيان» (LuBian) في ديسمبر 2020 واحدة من أكبر عمليات السطو على العملات المشفّرة في التاريخ.

وقال المركز الوطني الصيني للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بفيروسات الكمبيوتر، إن الهجوم «على الأرجح عملية اختراق على مستوى دولة تقودها الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن التحركات الهادئة والمؤجلة لـ«بتكوين» المسروقة تتناسب مع سلوك حكومي أكثر من سلوك إجرامي تقليدي.

وربط التقرير، الذي نشر الأسبوع الماضي، بين «بتكوين» المسروقة من «لوبيان»، التي كانت سابقاً واحدة من أكبر عمليات التعدين في العالم، وبين الرموز التي صادرتها الحكومة الأمريكية.

والتي قالت واشنطن إنها مرتبطة برئيس مجموعة «برينس غروب» الكمبودية تشن تشي. وذكر التقرير: «ربما استخدمت الحكومة الأمريكية بالفعل تقنيات اختراق منذ عام 2020 لسرقة 127 ألف بتكوين كانت مملوكة لتشن تشي».

ورفض المدعون الفيدراليون في قضية تشن التعليق على كيفية حصولهم على السيطرة على «بتكوين»، وذلك بعد أن قدمت وزارة العدل شكوى مدنية بالمصادرة تضمنت حجز 127271 «بتكوين»، في أكبر عملية مصادرة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.