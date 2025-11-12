580 مليار دولار الاستثمار العالمي في مراكز البيانات 2025



تتوقع وكالة الطاقة الدولية وصول الاستثمار العالمي في مراكز البيانات إلى 580 مليار دولار هذا العام، وفي حال تحقق ذلك التقدير، فإنه سيتجاوز الإنفاق العالمي السنوي على إمدادات النفط والغاز، البالغ 540 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن السوق العالمية قد تستوعب موجة قياسية من المعروض الجديد من الغاز الطبيعي المسال، لكن يتوقف الكثير على سياسات صافي الانبعاثات الصفرية، ونمو مصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت في تقريرها الصادر الأربعاء، عن توقعات الطاقة العالمية، أنه لا تزال هناك تساؤلات حول وجهة كافة إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن القرارات الاستثمارية النهائية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، ارتفعت بصورة كبيرة هذا العام، وأن عمليات تصدير حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، ستبدأ بحلول 2030، أي بزيادة 50 % في المعروض المتاح.

وتوقعت في ظل السياسات الحالية، ارتفاع حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 880 مليار متر مكعب في 2035، من حوالي 560 مليار متر مكعب في 2024، على أن يصل إلى 1020 مليار متر مكعب في 2050، بدعم من ارتفاع الطلب على الطاقة، مع نمو مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت «الوكالة الدولية للطاقة»، أن بناء مرونة أكبر في أنظمة الطاقة بات مهماً على نحو خاص، مع دفع مراكز البيانات والتدفئة والتبريد والكهربة وغيرها للطلب على الطاقة، إذ تسير طلبات الكهرباء على مسار ارتفاع بنحو 40 % بحلول 2035. وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول: «في العام الماضي، قلنا إن العالم يتحرك بسرعة نحو عصر الكهرباء، ومن الواضح اليوم أنه قد وصل بالفعل».

وفي تحول عن اتجاه العقد الماضي، أوضح أن «النمو الجامح في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، يسهم أيضاً في زيادة استخدام الكهرباء في الاقتصادات المتقدمة».

وأشار بيرول إلى أن الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات، يُتوقع أن تصل إلى 580 مليار دولار (501 مليار يورو) في 2025، متجاوزة 540 مليار دولار (467 مليار يورو)، تُنفق على إمدادات النفط العالمية. ولمن يقول إن «البيانات هي النفط الجديد»، فهي «مثال لافت على الطبيعة المتغيرة للاقتصادات الحديثة».