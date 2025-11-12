تحالف كوري يضم 226 شركة يشارك في «كيه - إكسبو الإمارات 2025» بدبي

تستعد دبي لاستضافة أكبر احتفاء من نوعه في المنطقة بالثقافة الكورية وصناعاتها الإبداعية، مع انطلاق فعاليات «كيه - إكسبو الإمارات 2025»، الذي يحتفي بالثقافة الكورية بجميع أشكالها وعناصرها، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2025. ويشارك في تنظيم الحدث كل من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووكالة المحتوى الإبداعي الكورية، ليقدم تجربة متكاملة ومستدامة تجمع بين الأعمال والترفيه، وتعرف جمهور الشرق الأوسط بالثقافة الكورية بكل تنوعها الفني والاقتصادي.

يمثل المشاركون في معرض «كيه - إكسبو الإمارات» تحالف كوري ضخم يضم 6 وزارات و12 مؤسسة عامة و226 شركة كورية يمثل خلاصة القوة الإبداعية والصناعية في كوريا، تشمل وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة، ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى اثنتا عشرة مؤسسة وطنية و226 شركة، تشكل معاً أحد أكبر الوفود الرسمية الكورية التي تزور الشرق الأوسط على الإطلاق.

ويأتي انطلاق معرض «كيه - إكسبو» في دبي ليكرس مكانة الإمارة عاصمة للتجارة العالمية، ومركزاً للتفاعل الإنساني بين الحضارات، ليكون هذا الحدث ذروة سلسلة فعاليات عام 2025 وشاهداً على قوة الشراكة بين كوريا ودولة الإمارات ومستقبلها الواعد.

وصمم المعرض ليسهم في تسريع وتيرة التعاون العالمي عبر نموذج أعمال متكامل يربط بين أبرز صادرات الثقافة الكورية والصناعات الابتكارية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الترفيه، والمأكولات الكورية، ومستحضرات التجميل، والسياحة، والتصميم. ويأتي اختيار دبي لاحتضان هذا الحدث تقديراً لمكانتها الريادية في المنطقة وشراكتها الاستراتيجية العميقة مع كوريا، ما يضفي على المعرض طابعاً استثنائياً من حيث دوره في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين خلال العام الجاري.

وسيمتد معرض «كيه - إكسبو» عبر موقعين بارزين في دبي هما «القرية العالمية» و«مركز دبي التجاري العالمي»، ليقدم تجارب تفاعلية مميزة تستهدف جمهور الأعمال والجمهور العام على حد سواء. وسيتألق الجانب التقني بعروض حية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات الكورية، أما شركة «إل.جي إلكترونيكس» فستشارك في المعرض المخصص لجمهور المستهلكين، حيث ستعرض نماذج تعاون مثمر مع شركاء المحتوى، وتقدم لأول مرة في دولة الإمارات خدمتها الجديدة «إل.جي تشانلز»، كأول محطة ضمن خطة إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، كما ستدير منطقة تجريبية تفاعلية تتيح للزوار الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج المجانية.

وقال رك - كيون كيم، رئيس قسم الابتكار العالمي في وكالة المحتوى الإبداعي الكورية: «يشكل معرض كيه - إكسبو منصة تلتقي فيها إبداعات شركات المحتوى مع تقنيات المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتقدم معاً نموذج أعمال جديداً قائماً على المنفعة المتبادلة. وسيكون تنظيم المعرض في دبي فرصة لتوسيع نموذج التعاون الكوري في الأسواق العالمية وتعزيز حضوره الدولي».

وعلى صعيد التعاون الحكومي، سيسهم الحدث في تعميق الشراكات بين كوريا ودولة الإمارات، إذ يجري تنظيم المعرض بالتعاون بين وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووكالة المحتوى الإبداعي الكورية من جهة، و«دبي القابضة» التابعة لحكومة دبي من جهة أخرى، بحيث تخصص «القرية العالمية» لتكون المقر الرئيس للمعرض ووجهته الثقافية الشاملة.