تباطؤ مشتريات البنوك المركزية من الذهب للشهر الثاني

تباطأت مشتريات البنوك المركزية من الذهب للشهر الثاني على التوالي، رغم نشاط مصارف الأسواق الناشئة الرامي لتدعيم احتياطياتها الرسمية. ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية العالمية صافي 12 طناً إلى الاحتياطيات الرسمية خلال شهر أبريل، بانخفاض نسبته 12% عن الشهر السابق، وأقل من متوسط ​​12 شهراً البالغ 28 طناً.

وظل البنك الوطني البولندي أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية هذا العام، حيث أضاف البنك الوطني البولندي 12 طناً إلى احتياطياته من الذهب في أبريل، ليصل إجماليها إلى 509 أطنان، متجاوزاً احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأوروبي 507 أطنان.

وأفاد البنك الوطني التشيكي بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار 3 أطنان أخرى في أبريل، ليعزز مشترياته للشهر السادس والعشرين على التوالي، بما مجموعه 47 طناً إلى قرابة 59 طناً.

وتُظهر بيانات بنك الشعب الصيني أن احتياطياته من الذهب زادت بمقدار طنين في أبريل، مسجلة بذلك الشهر السادس على التوالي من عمليات الشراء، ويبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام 15 طناً، ما يرفع احتياطيات الذهب إلى 2294 طناً.