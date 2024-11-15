تسارع تضخم أسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.4 % في أكتوبر

تسارعت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، مع زيادة الأسعار على الصعيد الشهري بسبب تكاليف الخدمات.

وحسب بيانات صدرت، أمس، عن مكتب إحصاءات العمل، تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المنتجين إلى 2.4% في أكتوبر من 1.9% في سبتمبر. وارتفع نظيره الأساسي -يستبعد منه عناصر الأغذية والطاقة وأنشطة التجارة- إلى 3.5% من 3.3% خلال نفس الفترة، ومقارنة بـ 28% في أكتوبر 2023.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في أكتوبر تماشياً مع التوقعات، بعد زيادته 0.1% و0.2% في الشهرين السابقين على التوالي، بينما ارتفع المؤشر الأساسي 0.3% مقارنة بزيادته 0.1% في سبتمبر.

أوضح المكتب أن النصيب الأكبر من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المنتجين يرجع إلى ارتفاع مؤشر أسعار الخدمات 0.3%، في حين ارتفع مؤشر أسعار السلع 0.1% فقط.