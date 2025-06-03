اكتشاف أكبر احتياطي للحديد في العالم بقيمة 6 تريليونات دولار



اكتشفت رواسب ضخمة من خام الحديد في منطقة نائية غرب أستراليا تقدر قيمتها بنحو 6 تريليونات دولار، في لحظة فارقة قد تُحدث تغييراً جذرياً في صناعة التعدين.

وتضم منطقة هامرسلي، المعروفة بثروتها المعدنية الغنية، ما يصفه العلماء بأنه أكبر رواسب خام الحديد المسجلة على الإطلاق، حيث تحتوي على نحو 55 مليار طن متري من الخام بتركيزات حديد تتجاوز 60%. وتم استخراج خام الحديد من منطقة هامرسلي على مدار عقود، لكن التطورات التقنية الحديثة والتحليلات أدت لهذا الاكتشاف غير المسبوق.

وحسبما نقل موقع «دايلي جلاكسي»، وصف الجيولوجي، ليام كورتني ديفيس، الدكتور بجامعة «كيرتن» والمشارك في البحث الذي نشر بمجلة «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» هذا الاكتشاف بأنه تحول جوهري لقطاع التعدين بأكمله، وأن حجم وجودة الرواسب قد يؤثران على أسعار خام الحديد العالمية ويعيدان تشكيل العلاقات التجارية ولا سيما بين أستراليا وكبار المستهلكين مثل الصين. ورغم أن أستراليا تتمتع بالفعل بمكانة مهيمنة في سوق خام الحديد العالمية، إلا أن هذا الاكتشاف يعزز نفوذها.