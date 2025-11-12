«بتكوين» تقاوم عند 105 آلاف دولار

تراجعت أغلب أسعار العملات المشفرة أمس، مع ترقب الأسواق انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيسمح باستئناف صدور البيانات الاقتصادية واستشراف آفاق السياسة النقدية.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.81% عند 105199 دولاراً، لتستحوذ على أكثر من 59.5% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.10% إلى 3567.70 دولاراً، وهبطت الريبل نحو 2.95% عند 2.4438 دولار.

وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.53 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 183.48 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

في غضون ذلك، اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مدعوماً من الحزب لتحويل الرقابة على العملات المشفرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى هيئة تداول السلع الآجلة؛ وهي الخطوة التي تتمناها الصناعة منذ فترة طويلة.

وهذا المقترح، والذي تم الكشف عنه، أول من أمس، من شأنه أن يمكّن هيئة تداول السلع الآجلة من تنظيم هيكل السوق، وتصنيف معظم العملات المشفرة سلعاً رقمية، وإلزام الشركات بتسجيل بعض إجراءاتها، وإنشاء قواعد إفصاح جديدة، وتقييم رسوم جديدة على بعض المعاملات.

وسعت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة إلى وضع قواعد لأسواق العملات المشفرة المتنامية، لكن الصناعة مارست ضغوطاً كبيرة لأجل الهيئة التنظيمية للسلع الأساسية.

وتدعم إدارة ترامب تولي هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الأصغر حجماً، زمام المبادرة، لكنّ الديمقراطيين يخشون من افتقارها القدرة على تنظيم قطاع العملات المشفرة المزدهر بنشاط.

ويستند مشروع مجلس الشيوخ إلى اقتراح مماثل في مجلس النواب يُفضّل أيضاً هيئة تداول السلع الآجلة.