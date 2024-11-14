إطلاق مجموعة من التطبيقات لمعالجة الألعاب وصناع المحتوى

أعلنت شركة «نفيديا» عن إطلاق تطبيق إنفيديا رسمياً، كما أطلقت الشركة «جيفورس جيم ريدي درايفر»، وحزمة «أنديانا جونز آند ذا جريت سيركل جيفورس السلسلة 40 ار تي اكس»، بالإضافة إلى دفعة جديدة من الألعاب التي تستخدم فيها تقنيات «آر تي إكس» RTX.

ففي أعقاب إطلاق عدد من النسخ التجريبية هذا العام، انطلق تطبيق إنفيديا رسمياً الآن، حيث يعتبر الرفيق المثالي للمستخدمين الذين يستعملون وحدات معالجة رسوميات من إنفيديا في أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة لديهم. وسواء كنتم من عشاق الألعاب أو صانعي المحتوى، فإن تطبيق إنفيديا يسهل عملية تحديث جهاز الحاسوب من خلال أحدث تحديث لـ«جيفورس جيم ريدي» و«استوديو إنفيديا»، كما يتيح سرعة اكتشاف وتثبيت تطبيقات إنفيديا مثل «جيفورس ناو» و«إنفيديا برودكاست».

ويضم تطبيق إنفيديا العديد من المزايا الفريدة من تقنيات «جيفورس اكسبيرينس» و«آر تي إكس اكسبيرينس» RTX Experience إلى جانب مركز تحكم موحد لوحدات معالجة الرسوميات. كما يسمح التطبيق بتحسين إعدادات اللعبة والبرامج من مكان واحد فيما يوفر تصميماً جديداً لترتيب أوامر اللعبة لمزيد من الراحة في استخدام أدوات تسجيل اللعبة أو مراقبة الأداء وفلاتر تحسين اللعب مثل الفلاتر الجديدة والمبتكرة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي لمستخدمي «آر تي إكس» RTX. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق إنفيديا مصمم ليحقق السرعة والاستجابة العالية، كما أنه يحتاج إلى نصف الوقت اللازم للتثبيت مقارنة بـ«جيفورس اكسبيرينس» ويتمتع بواجهة مستخدم أحدث تمتاز بسرعة استجابة أكبر بواقع 50 %.

وفيما يخص الألعاب، توجد الآن أكثر من 600 لعبة وتطبيق تستخدم تقنيات «آر تي إكس»، بينما يتم كل أسبوع طرح ألعاب جديدة تستخدم فيها كل من «إنفيديا دي إل إس إس» NVIDIA DLSS و«إنفيديا ريفلكس» NVIDIA Reflex وتتبع الأشعة.

وسيكون بوسع اللاعبين الآن الحصول على «إصدار ممتاز رقمي» Digital Premium Edition من «انديانا جونز اند ذا جريت سيركل» تتيح نسخة «إصدار ممتاز رقمي» الوصول المبكر إلى لعبة «انديانا جونز اند ذا جريت سيركل» في 6 ديسمبر قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإصدار الرسمي في 9 ديسمبر.

كما تعود لعبة «قلب تشيرنوبل» S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby في 20 نوفمبر، في الإصدار الجديد تماماً من السلسلة الأسطورية من GSC Game World.

أما الجزء التالي من سلسلة لعبة محاكاة الطيران «مايكروسوفت فلايت سيميولتر» فهو محاكي الطيران الأكثر انتشاراً للاعبين على الإطلاق، وسيصدر في 19 نوفمبر. تم تصميم «مايكروسوفت فلايت سيميولتر 2024» للاستفادة من أحدث التقنيات في المحاكاة والحوسبة السحابية.

وتدعو شركة «جاينتس سوفتوير» Giants Software للانضمام إلى حياة المزرعة المجزية بدءاً من الآن مع لعبة «محاكي الزراعة 25» Farming Simulator 25. قم بزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات وممارسة أعمال الغابات وإدارة إمبراطورية من المشاريع التجارية من خلال متاجر منتجات المزرعة ومشاريع البناء.

أما لعبة Mortal Rite من إنتاج شركة Round Toast Studios فهي نظام قتال سريع يعتمد على الحركة ويكافئ اللاعبين الذين يعتمدون على الاستراتيجية بدلاً من مجرد الضغط على الأزرار. بوسعك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الشخصيات التي تريد تجسيدها، ولكل منها قصتها الخاصة وأسلوب قتالها وقدراتها.

وأخيراً، توفر النسخة الأحدث من «جيفورس جيم ريدي» دعماً من اليوم الأول للعبتي S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl وMicrosoft Flight Simulator 2024، وهما عنوانان جديدان مرتقبان يتميزان بدعم DLSS 3 ويمتازان بإمكانيات توليد الإطارات والدقة الفائقة من خلال تقنية انفيديا ريفلكس.