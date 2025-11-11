ضعف المبيعات يؤجل طرح أبل للنسخة الجديدة من «آيفون إير»

ذكرت صحيفة «ذا إنفورميشن» The Information أن شركة أبل لن تطلق النسخة الجديدة من«آيفون إير» في خريف 2026 كما كان مخططاً سابقاً، وذلك بسبب ضعف المبيعات، استناداً إلى مصادر مطلعة على الأمر.

وأطلقت أبل هاتف «آيفون إير» في 2025 نسخة أخف وأنحف، ضمن تشكيلة هواتفها الرئيسية، وجاء الهاتف بتصميم رقيق مع بعض التنازلات في حجم البطارية وميزات الكاميرا مقارنة بالنسخ الأخرى.

ولم ترد أبل على الفور على طلب وكالة «رويترز» للتعليق، ولم تتمكن الوكالة من التحقق المستقل من صحة التقرير.

وقال محللون، إن الطلب على «آيفون اير» كان أضعف مما كان متوقعاً في البداية، وكان من المقرر أن يتاح الهاتف للطلب المسبق في الصين في أكتوبر، بعد موافقة الجهات التنظيمية على خدمات eSIM من مشغلي الاتصالات المحليين.

ويُباع هاتف «آيفون اير» في الصين دون فتحة بطاقة SIM فعلية، حيث يدعم الاتصال فقط عبر تقنية eSIM.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عدة تقارير عن ضعف الطلب على الجهاز فائق النحافة منذ إطلاقه في سبتمبر. وبحسب ما ورد قامت شركة «فوكسكون» بتفكيك جميع خطوط إنتاج «آيفون إير» تقريباً، ومن المتوقع أن توقف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية هذا الشهر، مع توقف مورد آخر، Luxshare، بالفعل في نهاية أكتوبر، وتؤكد هذه الأخبار التقارير السابقة من كل من Nikkei Asia والمحلل Ming-Chi Kuo بأن شركة «أبل» كانت تخفض إنتاج الجهاز.

ويرجع ضعف الإقبال على هاتف «آيفون إير» إلى سعره المرتفع وضعف عتاده، رغم إشادة المراجعات الأولية بتصميمه الرائع.

وقيل إن الجيل الثاني من «آيفون إير»، الذي تأخر الآن أخف وزناً من الطراز الحالي، مع سعة بطارية أكبر ونظام تبريد بغرفة بخار مشابه للنظام الموجود في iPhone 17 Pro. أشارت شائعة حديثة أيضاً إلى أن شركة Apple تخطط لتحديث الجهاز بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل. ومع إلغاء موعد إطلاق «آيفون إير» 2، من المتوقع أن يتضمن إطلاق Apple في خريف 2026 سلسلة iPhone 18 Pro وأول هاتف iPhone قابل للطي من الشركة، ومن المتوقع أن يتبعه iPhone 18 القياسي، وiPhone 18e الجديد في ربيع 2027، كونه جزءاً من جدول إطلاق مُعدّل، وأشار أحد مصادر «ذا إنفورميشن» إلى أنه لا يزال من الممكن إطلاق «آيفون إير» التالي إلى جانب هذه الطرز في ربيع 2027.