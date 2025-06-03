إيلون ماسك يسعى لمنافسة «واتساب» بـ«إكس شات»

أطلق إيلون ماسك تطبيق إكس شات XChat الجديد للمحادثات في خطوة يسعى من خلالها لمنافسة تطبيق واتساب، بميزات مشفّرة متقدمة.

وقال ماسك على منصة إكس تم إطلاق تطبيق XChat الجديد كلياً، مع تشفير ورسائل قابلة للاختفاء، وإمكانية إرسال أي نوع من الملفات، بالإضافة إلى مكالمات صوتية ومرئية.

وأشار ماسك إلى أن التطبيق يدعم إرسال جميع أنواع الملفات، كما يدعم المكالمات الصوتية والمرئية، وهو مبني على لغة البرمجة Rust، المعروفة بسرعتها ومستويات الأمان العالية التي توفرها، ما يعزز قدرات «إكس شات» في توفير تجربة مراسلة مشفّرة وآمنة.

التطبيق الجديد سيبدأ طرحه لمستخدمي «إكس» هذا الأسبوع، ما لم تحدث أي مشاكل.

في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أشار ماسك إلى أن التطبيق يتميز بنظام تشفير يُشبه ذلك المستخدم في عملة بتكوين المشفرة، ويتيح رسائل ذاتية الاختفاء، بالإضافة إلى مكالمات صوتية ومرئية متعددة المنصات.

كما يسمح إكس شات بمشاركة الملفات بين المستخدمين، مما يعكس توجهاً واضحاً نحو تطوير منصة متكاملة للتواصل تواكب تطلعات المستخدمين وتنافس تطبيقات المراسلة الرائدة عالمياً.

يجري حالياً اختبار إكس شات في نسخة تجريبية خاصة، متوفرة لمجموعة مختارة من المستخدمين والمطورين. كما أن الوصول إلى التطبيق يقتصر في هذه المرحلة على مشتركي إكس المدفوعين، دون أن تتضح بعد خطط الشركة بشأن توفيره للمستخدمين المجانيين أو إطلاق نسخة محدودة الخصائص لتوسيع قاعدة المستخدمين.

وسيكون التطبيق متاحاً على أنظمة «أندرويد»، و«iOS»، بالإضافة إلى نسخة مخصصة لمنصات الويب، في خطوة تعزز من انتشاره وتوفره عبر مختلف الأجهزة.