أسهم أوروبا تتحول للتراجع في جلسة متقلبة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الثلاثاء في جلسة متقلبة، حيث استهلت المؤشرات الجلسة على صعود مع انخفاض عوائد السندات الحكومية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة في منطقة اليورو إلا أنها انخفضت في وقت لاحق أثناء التداولات تحت وطأة قلق المستثمرين من تواصل حرب الرسوم الجمركية وتزايد مخاطر الركود العالمي. وخلال التعاملات، تراجع مؤشر «ستوكس الأوروبي 600» بنحو 0.26% عند 546 نقطة بعد ارتفاعه في بداية التداولات، مع انخفاض أسهم شركات التعدين.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز100 البريطاني بنحو 0.07% عند 8786 نقطة، ومؤشر«كاك 40» الفرنسي 0.10% عند 7718 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الايطالي دون تغيير في المقابل ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.11% عند 23961.09 نقطة.

ومن المتوقع أن تُظهر البيانات في وقت لاحق اليوم، تباطؤ التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2% في مايو من 2.2% في أبريل، ما يُمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه الخميس المقبل.