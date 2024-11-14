20.8 مليار دولار صادرات كوريا من تكنولوجيا المعلومات خلال أكتوبر

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشهر الثاني عشر على التوالي في أكتوبر الماضي، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، أن قيمة هذه الصادرات بلغت 20.8 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة 22% من 17.05 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويعد هذا الشهر الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 20 مليار دولار.

وزادت واردات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 13.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 7.47 مليارات دولار في هذا القطاع.

وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 39.9% على أساس سنوي إلى 12.6 مليار دولار في أكتوبر، مسجلة زيادة من رقمين للشهر الثاني عشر على التوالي، وسط طلب قوي على المنتجات عالية القيمة، مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، تأثرا بطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.