ارتفاع «وول ستريت» تفاؤلاً بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي

ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس، مع تزايد معنويات المستثمرين بعد أن أحرز مجلس الشيوخ تقدماً ملموساً نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.65% أو 303 نقاط إلى 47290 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15% أو 76 نقطة إلى 6805 نقاط، وارتفع ناسداك 1.8% أو 408 نقاط إلى 23410 نقاط.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المستهل، وصعد سهم إنفيديا 3.15% إلى 194.2 دولاراً، وبرودكوم 2.6% إلى 358.57 دولاراً.

وتعززت معنويات المستثمرين بعدما توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى اتفاق حول مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى الثلاثين من يناير، في خطوة تمهد لإنهاء الإغلاق القياسي الممتد منذ مطلع أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية أمس، عقب إحراز مجلس الشيوخ تقدماً ملموساً نحو إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وخلال التعاملات صعدت عوائد السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية - 3.4 نقاط أساس إلى 3.591%.

كما زادت عوائد الديون العشرية 3.1 نقاط أساس إلى 4.124%، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.2 نقطة إلى 4.723%.