أسعار العملات المشفرة ترتفع.. البتكوين فوق 106 آلاف دولار و«اكس ار بي» يقفز 6%

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين في محاولة لاستعادة الزخم، مع تفاؤل الأسواق بشأن انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.78% عند 106408 دولارات، واستحوذت على نحو 59.3% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وأضافت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، نحو 0.95% عند 3612.80 دولاراً، فيما زادت عملة الريبل (اكس ار بي) نحو 6.25% عند 2.48 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.58 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 163.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

ووفقاً لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، اشترت البلاد 9 عملات مشفرة إضافية خلال الأسبوع الماضي، وهو تسارع من وتيرة الشراء المعتادة بمعدل بتكوين يومياً تقريباً، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6375.18 بيتكوين.

وارتفع مؤشر «الخوف والجشع» للعملات المشفرة (Crypto Fear & Greed Index) عند 29 نقطة مقابل 24 نقطة أمس الأحد، لكنه لا يزال داخل نطاق «الخوف» الذي يتراوح بين 20 و40 نقطة.