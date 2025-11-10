185 مليار دولار قيمة صادرات كوريا خلال الربع الثالث

سجلت صادرات جمهورية كوريا أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الربع الثالث من العام الجاري، بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلات، وذلك وفق البيانات الصادرة اليوم عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة صادرات كوريا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بلغت 185 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات الوزارة، ويمثل هذا أكبر رقم ربع سنوي للصادرات منذ أن بدأت الوزارة في جمع البيانات ذات الصلة عام 2010.

وسجلت الصادرات ارتفاعا على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني.