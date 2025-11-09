الإغلاق الحكومي الأمريكي يصيب الرحلات الجوية بالشلل

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي، في تصريحات بثت الأحد، إنه مع استمرار الإغلاق الحكومي الاتحادي سيتراجع عدد الرحلات الجوية الأمريكية تدريجياً حتى موعد عطلة عيد الشكر، بسبب النقص المتزايد في عدد مراقبي الحركة الجوية.

وتواجه شركات الطيران الكبرى لليوم الثالث خفضاً لعدد الرحلات فرضته الحكومة، بعد أن أصابت آلاف التأخيرات والإلغاءات، السبت، حركة الطيران بالشلل.

ويأتي ذلك في ظل إغلاق مستمر منذ 40 يوماً، هو الأطول على الإطلاق، أدى إلى نقص في عدد المراقبين الجويين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع، شأنهم شأن باقي الموظفين الاتحاديين.

وأضاف دافي لشبكة (سي إن إن) "سيزداد الأمر سوءاً في الأسبوعين اللذين يسبقان عيد الشكر، ستشهدون تراجعاً كبيراً في حركة السفر الجوي".وعادة ما يسافر ملايين الناس في الفترة التي تسبق عيد الشكر، وهو أحد أهم العطلات الأمريكية والذي يأتي هذا العام في 27 نوفمبر.

وقال دافي: "لن يتمكن الكثيرون من السفر جواً بسبب تسيير عدد أقل من الرحلات".

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية تعليمات لشركات الطيران بتخفيض 4% من الرحلات اليومية، بدءاً من يوم الجمعة، في 40 مطاراً رئيسياً، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة مراقبة الحركة الجوية.

ومن المقرر أن تصل نسبة التخفيضات إلى 6% يوم الثلاثاء، ثم تصل إلى 10% بحلول 14 نوفمبر .

وتم إلغاء حوالي 1400 رحلة وتأجيل 2700 رحلة، حتى عصر اليوم بالتوقيت المحلي، في ظل تفاقم الأوضاع. وأفادت إدارة الطيران الاتحادية بأنها تواجه مشكلات في التوظيف داخل 12 برج مراقبة.

وأوضح دافي أن عدداً متزايداً من مراقبي الحركة الجوية تقاعدوا منذ بدء الإغلاق الحكومي الاتحادي في الأول من أكتوبر. وقال لشبكة (سي إن إن) إن إدارة الطيران الاتحادية تعاني من نقص يتراوح بين ألف وألفين مراقب جوي.

وتم إلغاء حوالي 1550 رحلة جوية وتأخير 6700 رحلة السبت، مقابل 1025 رحلة تم إلغاؤها و7000 رحلة تأخرت، يوم الجمعة.

وقال مسؤولو شركات الطيران في أحاديث خاصة إن عدد برامج التأخير جعل من المستحيل تقريباً جدولة وتخطيط العديد من الرحلات الجوية وعبّروا عن قلقهم بشأن كيفية عمل النظام إذا تفاقمت مشاكل التوظيف.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، في مقابلة تم بثها اليوم، إن التأثير على الرحلات الجوية قد يؤثر على النمو الاقتصادي الأمريكي.

وأضاف لشبكة (سي بي إس) "وقت عيد الشكر هو أحد أكثر الأوقات نشاطاً خلال العام بالنسبة للاقتصاد، وإذا لم يسافر الناس في هذا الوقت، فقد نواجه حقا نتائج سلبية في الربع الرابع".

وقالت منظمة "إيرلاينز فور أمريكا" التي تمثل شركات الطيران الكبرى إن مشاكل التوظيف عطلت خطط سفر أكثر من 4 ملايين مسافر منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما بدأ الإغلاق.