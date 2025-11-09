روبرت كيوساكي: الفضة بـ100 دولار والبتكوين بـ250 ألف دولار العام المقبل

يتوقع رجل الأعمال الأمريكي ومؤلف الكتاب الشهير «الأب الغني والأب الفقير»، روبرت كيوساكي، أن عام 2026 سيشهد ارتفاعاً في أسعار العديد من الأصول، مشيراً إلى أن زيادة الديون الأمريكية ستدفع المستثمرين نحو الأصول الحقيقية.

وتوقع رجل الأعمال الأمريكي أن تكون الفضة بين أكثر الأصول ارتفاعاً، موضحاً أن سعر أوقية الفضة سيرتفع بأكثر من 100% لتسجل نجو 100 دولار.

وأوضح رجل الأعمال الأمريكي أن «سعري المستهدف للبيتكوين هو 250 ألف دولار عام 2026، وسعر الفضة 100 دولار عام 2026، فأنا أمتلك مناجم فضة وأعلم أن الفضة الجديدة نادرة».

وتتداول أوقية الفضة حالياً عند مستوى 48.3 دولاراً، ويعني بلوغ الأوقية 100 دولار زيادة بنحو 107%.

وقال كيوساكي في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- يوم الأحد «انهيار مالي مقبل ولهذا أشتري ولا أبيع الأصول».

وأضاف كيوساكي «سعري المستهدف للذهب هو 27 ألف دولار، وحصلت على هذا السعر من صديقي المستثمر والمصرفي الشهير جيم ريكاردز، كما أني أمتلك منجمي ذهب».

وتابع مؤلف كتاب «الأب الغني والأب الفقير»: «بدأت شراء الذهب عام 1971 وهو العام الذي سحب فيه نيكسون الذهب من الدولار الأمريكي، وانتهك نيكسون قانون جريشام الذي ينص على أنه عندما تدخل الأموال المزيفة إلى النظام.. تختفي الأموال الحقيقية».

وأكد رجل الأعمال الأمريكي «الدرس من هذا اتبع قوانين المال مثل: قوانين جريشام وميتكالف».

وقال كيوساكي: «للأسف، وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي يخالفان القوانين. ويطبعون نقوداً مزيفة لسداد فواتيرهم. لو فعلت أنا وأنت ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة لكنا في السجن لمخالفتنا القوانين».

وأضاف كيوساكي: «الولايات المتحدة اليوم هي أكبر دولة مدينة في التاريخ، ولهذا السبب كنتُ أحذر من أن المدخرين خاسرون، ولهذا السبب أستمر في شراء الذهب والفضة والبيتكوين والإيثريوم حتى مع انهيارها».