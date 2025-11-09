البنوك الإيطالية في أزمة بسبب الفائدة والرسوم الجمركية

حذر رئيس جمعية البنوك الإيطالية، أنطونيو باتويلي، البنوك من مواجهة ظروف أصعب في 2026 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ورسوم التعريفات، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي.

وأشار باتويلي خلال مؤتمر عقد في فلورنسا إلى أن العام المقبل سيبدأ بأسعار فائدة أقل بكثير مقارنة ببداية 2025، مع احتمال حدوث انخفاضات إضافية تؤثر مباشرة على هوامش الفائدة الصافية للبنوك.

وقال إن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

على الرغم من تمكن البنوك الإيطالية من تعويض انخفاض دخل الإقراض من خلال زيادة العمولات ودعم الأسواق المالية، إلا أن باتويلي أشار إلى أن هذا النهج قد لا يكون مستداماً في المستقبل، ما يضع القطاع في مواجهة مخاطر حقيقية على صعيد الأرباح والسيولة.

وأكد باتويلي أن أكبر اقتصادات أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا، تواجه تحديات اقتصادية ملموسة، وأن التعريفات الأمريكية قد تؤثر سلباً على المستقبل المالي للبنوك الإيطالية، ما يعزز الحاجة إلى استراتيجيات أكثر مرونة لمواجهة الظروف المقبلة.