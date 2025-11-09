ألمانيا تعتمد 72 فرعا بريديا تعمل بالكامل عبر آلات

أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية لتنظيم الشبكات أنها اعتمدت 72 آلة كفروع بريدية في ألمانيا، ما يعني أن البريد لم يعد ملزما بتشغيل فروع تقليدية فيها موظفون خلف الشباك.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الفروع الآلية مستقبلا بشكل كبير، حيث أفادت الوكالة بأنها تدرس حاليا 553 طلبا إضافيا لاعتماد فروع آلية على مستوى ألمانيا، ومن المرجح قبول معظمها.

وفي حال الموافقة على جميع الطلبات، فإن واحدا من بين كل عشرين فرعا بريديا في ألمانيا سيكون عبارة عن آلة. ويبلغ عدد فروع البريد في ألمانيا نحو 12 ألفا و600 فرع، وغالبا ما تكون داخل متاجر أو أكشاك تحتوي على شباك بريدي.

ويستفيد البريد من تنظيم قانوني جديد دخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام، والذي يسمح له باستخدام الآلات لتلبية التزامه بتوفير شبكة فروع تغطي جميع المناطق، إلا أن احتساب هذه الآلات ضمن الشبكة يتطلب موافقة الوكالة، التي تنسق مسبقا مع البلديات المعنية.

وتُعرف هذه الفروع الآلية باسم "محطات البريد"، وتتيح إرسال واستلام الطرود، وشراء الطوابع، وإيداع الرسائل، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على استشارة عبر الفيديو. وتكمن ميزتها الكبرى في أنها متاحة على مدار الساعة. وغالبا ما تُقام هذه الفروع في المناطق الريفية أو أطراف المدن.

ويُلزَم البريد في ألمانيا بتوفير فروع في القرى الكبيرة والمدن، وغالبا ما تكون عبارة عن شبابيك بريدية داخل متاجر أو أكشاك، إلا أن البريد يواجه منذ سنوات صعوبات في هذا المجال، خاصة بسبب التحولات الهيكلية في المناطق الريفية، فعندما يُغلَق آخر متجر في قرية ما، يفقد البريد شريكه الذي كان يشغل لديه شباكا بريديا.

وفي نهاية سبتمبر الماضي لم يكن لدى البريد أي فرع في 160 موقعا داخل ألمانيا، رغم أنه ملزم بتوفيرها. وقال متحدث باسم هيئة البريد إنه تم بالفعل إيجاد حلول لنصف هذه الحالات، وسيُجرى تنفيذها "قريبا".