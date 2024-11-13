مطالب ببيع ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة

حثت دراسة صندوق النقد الدولي على بيع 4% مما لديه من الذهب من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعرضت لتدمير بسبب كوارث طبيعية، عبر تقليل أعباء الدين عنها.

وذكرت الدراسة التي نقلتها شبكة «سي إن بي سي» أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتضمن بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تصل إلى 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من المستويات المرتفعة للأسعار بهدف تعزيز الصندوق، وتغطية مزيد من البلدان.

وقد يدر بيع 4% من الذهب الذي يملكه صندوق النقد نحو 9.52 مليارات دولار، وهو ما يساعد في تقليل أعباء الديون عن 86 دولة، بحسب الدراسة.

تتزامن الدراسة مع سيطرة الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP29».

وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول منخفضة الدخل إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة «كوفيد 19»، مما رفع القيمة المطلوب سدادها للصندوق في أعوام لاحقة، بحسب وكالة رويترز.

وذكر باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأمريكية أن الصندوق لديه آلية تعرف باسم «الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون»، لكنها لا تغطي سوى عدد قليل من الدول الفقيرة لا يتجاوز 30 دولة، كما لا يتوفر لدى تلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار فقط.

وتستخدم أموال هذا الصندوق الاستئماني في سداد قروض الدولة الأعضاء المؤهلة لصندوق النقد الدولي لفترة تصل إلى سنتين؛ مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.

وقال الباحثون في الدراسة: «بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون؛ لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ.. والتمويل محدود بشدة».