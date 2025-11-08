رئيس وزراء كندا: علاقتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة انتهت

أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن بلاده تقف اليوم أمام لحظة تاريخية حاسمة، مشيرا إلى أن علاقة كندا الاقتصادية مع الولايات المتحدة انتهت، وأن ما استمر لعقود من التقارب الاقتصادي مع واشنطن قد وصل إلى حده النهائي.

وقال في حديث نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن العالم يشهد تسارعا غير مسبوق في التغيير التكنولوجي، إلى جانب تزايد المخاطر والانقسامات الدولية، وهو ما يفرض على كندا إعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية وبناء مسار جديد أكثر استقلالية وقوة.

وقال كارني إن العديد من مكامن القوة التي اعتمدت عليها كندا طوال عقود تحولت اليوم إلى نقاط ضعف، ما يجعل هذه المرحلة ليست انتقالاً عاديًا بل تحولًا استراتيجيًا يتطلب إعادة بناء أسس الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين المصاحبة لها قد تكلف الاقتصاد الكندي نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 50 مليار دولار، ما يعادل 1300 دولار لكل مواطن.

وأضاف أن الميزانية الجديدة ترتكز على ما يمكن لكندا التحكم فيه، من خلال تعزيز الإنتاجية، حماية المواطنين، تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع الشراكات التجارية بعيداً عن الاعتماد على سوق واحد.

وأكد كارني أن الهدف هو بناء كندا قوية من الداخل، وقادرة على مواجهة التحولات العالمية وتحقيق نمو مستدام ومستقل.