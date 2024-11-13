للمرة الأولى على الإطلاق.. بتكوين عند 93 ألف دولار



تجاوزت عملة بتكوين مستوى 92 ألف دولار وتتجه إلى 93 ألف دولار، الأربعاء، إذ لم تظهر أي علامة على تباطؤ صعودها المستمر وسط توقعات بأن تكون إدارة دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة مؤيدة للعملات المشفرة.

وأصبحت أكبر عملة مشفرة في العالم واحدة من أكثر العملات ارتفاعاً في الأسبوع منذ الانتخابات، فلامست 92,760 دولاراً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ارتفعت قيمة العملة الرقمية بأكثر من 30 % في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 91,660 دولاراً خلال تداولات، الأربعاء، مسجلة مكاسب تفوق 7 %.