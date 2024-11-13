«سبيريت إيرلاينز» نحو الإفلاس.. وسهم الشركة يهوي 63 %

هوت أسهم «سبيريت إيرلاينز» بأكثر من 63 %، الأربعاء، عقب إعلان الشركة إجراء محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، في وقت تستعد فيه الشركة لتقديم طلب للحماية من الإفلاس.

وتراجع السهم المدرج في بورصة «نيويورك» بنسبة 63.65 % إلى 1.17 دولار خلال التداولات، بعدما أغلق تداولات الثلاثاء الرئيسية منخفضاً 5.3 %.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة في بيان، إنها تجري مناقشات مع أغلبية من حاملي سنداتها المضمونة للتوصل إلى صفقة إعادة هيكلة الديون، وإذا تم التوصل لهذا الاتفاق، فقد يتم إلغاء حقوق الملكية الحالية للشركة.

وأشارت إلى أنه في حالة فشل الاتفاق مع الدائنين فسيؤدي ذلك إلى إلغاء الأسهم القائمة، مع محاولة الشركة النظر في البدائل الاستراتيجية الأخرى، في حين لن تتمكن من تقديم تقرير أعمالها للربع الثالث في الوقت المحدد بسبب المناقشات الجارية مع الدائنين.

يأتي ذلك بعدما أفاد تقرير صدر عن «وول ستريت جورنال» بأن الشركة الأمريكية تستعد لتقديم طلب للحماية من الإفلاس، بعد انهيار محادثات الاندماج مع «فرونتير إيرلاينز».

وكانت شركة الطيران، التي يقع مقرها في فلوريدا أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها تعتزم شطب وظائف، وبيع بعض الطائرات بقيمة ملايين الدولارات، فيما تهدف شركة الطيران الاقتصادي إلى خفض النفقات وسط مشكلات مالية تلوح في الأفق، ومستقبل يخيم عليه غياب اليقين.

وقالت شركة «سبيريت» في بيان تنظيمي إنها حددت بداية العام المقبل موعداً، لتطبيق إجراءات لخفض النفقات بقيمة 80 مليون دولار.