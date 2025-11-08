ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليونات دولار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 3.3433 تريليونات دولار أمريكي بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

ووفقا للبيانات، يمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4.7 مليارات دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.14%، مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر.

وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى التأثير المشترك لتحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول؛ وأوضحت في بيانها أنه خلال شهر أكتوبر، وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، إلا أن أسعار الأصول المالية العالمية ارتفعت بشكل عام، وذلك نتيجة لعوامل متعددة تضمنت بيانات الاقتصاد الكلي وتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية.