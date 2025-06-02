أسعار النفط تقفز 3% والعقود الآجلة لخام برنت تلامس 65 دولاراً

زادت أسعار النفط الاثنين بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج في يوليو بالكمية نفسها التي زادتها في كل من الشهرين السابقين، مما قدم سبباً للارتياح لمن توقعوا زيادة أكبر.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 3%، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.74 دولار، أي بنسبة 2.77%، لتصل إلى 64.52 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.94 دولار، أي بنسبة 3.19%، ليصل إلى 62.73 دولاراً.

جاء ذلك بعد ما خسر كلا العقدين أكثر من 1% الأسبوع الماضي.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم أوبك+، يوم السبت زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو، وهي الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي، في إطار سعيها لاستعادة حصتها السوقية ومعاقبة الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم الإنتاجية.

وقالت مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ يوم الجمعة إن المجموعة قد تناقش زيادة أكبر.

قال تجار النفط إن الزيادة البالغة 411 ألف برميل يومياً كانت محسوبة مسبقاً في عقود برنت وغرب تكساس الوسيط الآجلة.

وكتب هاري تشيلينجيريان، المحلل في مجموعة أونيكس كابيتال، على لينكدإن: «لو نفذوا زيادة مفاجئة في الإنتاج، لكان سعر الافتتاح يوم الاثنين سيئاً للغاية».

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلاً عن نائب وزير الطاقة الكازاخستاني، أن كازاخستان أبلغت أوبك بأنها لا تنوي خفض إنتاج النفط.

وقال جون إيفانز، المحلل في بي في إم، تعليقاً على قرار أوبك+: «نظراً لظروف فقدان حصة السوق واعتراف كازاخستان الصريح تقريباً بأنها لن تخفض الإنتاج، يبدو أن الخيارات محدودة».

ويتوقع محللو جولدمان ساكس أن تنفذ أوبك+ زيادة نهائية في الإنتاج قدرها 410 آلاف برميل يومياً في أغسطس.

قال البنك في مذكرة: «إن أساسيات سوق النفط المتشددة نسبياً، والبيانات الإيجابية للنشاط العالمي، والدعم الصيفي الموسمي للطلب على النفط، تشير إلى أن تباطؤ الطلب المتوقع من غير المرجح أن يكون حاداً بما يكفي لوقف زيادة الإنتاج عند تحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس في 6 يوليو».

في الوقت نفسه، قال محللون إن انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية قد أجج مخاوف بشأن الإمدادات قبل موسم الأعاصير المتوقع أن يكون أكثر نشاطاً من المعتاد.

وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة: «كان الأمر الأكثر تشجيعاً هو الارتفاع الكبير في الطلب على البنزين مع اقتراب ما يُعتبر بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة»، مضيفين أن الزيادة التي بلغت قرابة مليون برميل يومياً كانت ثالث أعلى زيادة أسبوعية في السنوات الثلاث الماضية.