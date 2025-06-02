الأسهم العالمية تحت ضغط تهديدات الحرب التجارية الجمركية

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات، الاثنين، منهية مكاسبها الشهرية في مايو بعد أن تسببت خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة في إشعال توترات التجارة العالمية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 إلى 50 بالمئة وهو ما قال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للرد عليه.

وتراجعت أسهم شركات الصلب في أوروبا إذ انخفض سهم أرسيلور ميتال واحداً بالمئة ونزل سهم مجموعة تيسنكروب بنسبة 1.1 بالمئة.

وألقت الرسوم الجمركية، التي يمكن أن تؤثر على السيارات، بظلالها على أسهم شركات صناعة السيارات إذ انخفض مؤشر القطاع 1.2 بالمئة.

ووافقت شركة سانوفي على شراء بلوبرينت مدسينز كوربوريشن التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها مقابل 129 دولاراً للسهم وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالى 9.1 مليارات دولار. وسجلت أسهم مجموعة الأدوية الفرنسية انخفاضاً طفيفاً.

وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى البنك المركزي الأوروبي الذي سيعلن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.

كما ستشهد الأيام المقبلة صدور تصريحات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية عن أداء التكتل التجاري.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، الاثنين، وسط مخاوف بشأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وكذلك ارتفاع الين الذي أضر بشركات تصنيع السيارات.

وهبط المؤشر نيكاي 1.3 بالمئة ليغلق عند 37470.67 نقطة وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 بالمئة إلى 2777.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لأبحاث الاستثمار لدى شركة (إيوايكوزمو سيكيوريتيز) «المستثمرون قلقون بشأن تزايد الشكوك حول القضايا التجارية».

وأضاف «تلاشى التفاؤل بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي دفعت المؤشر نيكاي فوق المستوى النفسي المهم البالغ 38 ألف نقطة الأسبوع الماضي».

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الصين بمخالفة اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وهدد مجدداً بشكل ضمني بتشديد موقفه مع بكين.

وقال ترامب في وقت لاحق إنه سيتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على أمل أن يتوصل الطرفان إلى حل للخلافات بينهما بشأن التجارة والرسوم الجمركية.

وارتفع الين، الاثنين، بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 143.15 مقابل الدولار، وذلك بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة. وقال أريساوا إن هذا أثر أيضاً على الأسهم اليابانية.

وتضغط قوة الين على أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها من خلال تقليل قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

وذكر أريساوا «أحد المؤشرات التي تحرك السوق هو قمة قادة مجموعة السبع التي ستعقد في كندا في وقت لاحق هذا الشهر، إذ قد نشهد فيها مصير المحادثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة».

وانخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات بانخفاض سهمي شركتي تويوتا موتور وهوندا موتور بنسبة 2.82 بالمئة و2.11 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ هبط سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.76 بالمئة و1.72 بالمئة على الترتيب.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء خمسة، إذ تراجع قطاعا السيارات وتصنيع الإطارات بنسبة اثنين و3.22 بالمئة على الترتيب، ليسجلا أسوأ أداء.