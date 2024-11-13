النفط يرتفع وتراجع بريق الذهب

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال التعاملات أمس، رغم خفض منظمة «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الذهب الأسود، وضعف معنويات المستثمرين تجاه آفاق الاقتصاد الصيني.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير 0.72 % أو 52 سنتاً إلى 72.35 دولاراً خلال التعاملات، بعد انخفاضها 0.28 % في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر 0.75 % أو 51 سنتاً إلى 68.55 دولاراً.

جاء ذلك رغم خفض منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 107 آلاف برميل إلى 1.82 مليون برميل يومياً في 2024 فضلاً عن خفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي في العام التالي بمقدار 103 آلاف برميل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وتراجعت أسعار الذهب، لتتداول عند أدنى مستوى في قرابة شهرين بضغط ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.وانخفضت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر 0.65 % أو 17.1 دولاراً إلى 2600.60 دولار للأوقية، بعدما سجلت 2596.70 دولاراً للأوقية خلال الجلسة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب 0.96 % إلى 2593.60 دولاراً، وانخفضت عقود الفضة تسليم ديسمبر 0.92 % إلى 30.33 دولاراً، وكذلك سعر البلاتين الفوري 1.46 % إلى 952.92 دولاراً للأوقية. (عواصم – وكالات)