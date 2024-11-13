تحسن الأسهم الأمريكية وهبوط الأوروبية

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً أمس في مستهل التعاملات، عقب الصعود إلى مستويات قياسية في الجلسة السابقة وارتفع مؤشر «داو جونز» 0.15% أو 69 نقطة إلى 44362 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.1% أو 6 نقاط إلى 6008 نقاط، وزاد «ناسداك» 0.15% أو 30 نقطة إلى 19325 نقطة.

وارتفع سهم «إنفيديا» 1.85% إلى 147.94 دولاراً، وصعد سهم «ميتا بلاتفورمز» 2.1% إلى 595.5 دولاراً، فيما انخفض سهم «تسلا» 2.15% إلى 342.77 دولاراً.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة مستويات قياسية عند نهاية تعاملات الاثنين، مع إغلاق داو جونز فوق 44 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

وشهدت الأسهم زخماً بعد فوز «دونالد ترامب» على الديمقراطية «كامالا هاريس» في الانتخابات التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، فيما تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى قراءات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بجانب تعليقات مسؤولي الفيدرالي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، عقب صدور بيانات سلبية أظهرت تسارع التضخم في ألمانيا، وارتفاع البطالة في المملكة المتحدة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1% إلى 507 نقاط خلال التعاملات مع انخفاض أسهم التعدين 1.44%، والسيارات والكيماويات بأكثر من 1%.

وتراجعت مؤشرات كل من فايننشال تايمز البريطاني 0.58% إلى 8078 نقطة، وداكس الألماني 1.1% إلى 19234 نقطة، وكاك الفرنسي 1.15% إلى 7341 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الألماني، تسارع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 2% في أكتوبر من 1.6% في سبتمبر و1.9% في أغسطس، وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين بشأن عودة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في أكبر اقتصادات أوروبا مجدداً بعدما انخفض التضخم دون المستوى المستهدف عند 2%.

وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات البريطاني، ارتفاع متوسط معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر إلى 4.3% من 4% في الأشهر الثلاثة بين يونيو وأغسطس.

وغلب التراجع على الأسهم اليابانية، في ظل ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركات رائدة في القطاع التكنولوجي، ورغم ضعف أداء الين أمام الدولار.

وأنهى مؤشر نيكاي الجلسة منخفضاً 0.40% أو 157 نقطة إلى 39376 نقطة، فيما استقر نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» عند 2741 نقطة.

وأشار تقرير «سوفت بنك» إلى تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 1.18 تريليون ين (7.7 مليارات دولار) خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر مقارنة بخسارة 931 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن السهم أنهى الجلسة على انخفاض 1.1% إلى 9409 ينات، في حين عزز تراجع قيمة الين أمام الدولار في الآونة الأخيرة عمليات شراء أسهم شركات السيارات التي تركز أعمالها على التصدير.