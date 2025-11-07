5.27 تريليون دولار تجارة الصين في 10 أشهر بنمو 3.6 %

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، اليوم "الجمعة"، أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع في الصين بلغ 37.31 تريليون يوان "حوالي 5.27 تريليون دولار أمريكي" خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وذكرت الهيئة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، إلا أنها أشارت إلى أن وتيرة الزيادة المسجلة في الأشهر العشرة الأولى تباطأت مقارنة بالنمو البالغ 4% المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي شهر أكتوبر وحده، سجلت واردات وصادرات السلع الصينية نموا طفيفا بنسبة 0.1% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.7 تريليون يوان.