العملات المشفرة تتراجع مع تصاعد المخاوف

شهدت العملات المشفرة انخفاضاً جماعياً أمس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، ما ضغط على أداء الأصول الرقمية في الأسواق العالمية.

وخلال التعاملات انخفضت بتكوين 0.74 %، إلى103199 دولاراً، واستحوذت على ما يقارب 60 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.88 %، إلى 3393.66 دولاراً، كما تراجعت الريبل نحو 0.8 %، عند 2.3209 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.43 تريليونات دولار، وبلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 163.94 مليار دولار.

وأظهرت قراءة مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة (Crypto Fear & Greed Index)، مزيداً من التشاؤم في السوق، إذ انخفض المؤشر إلى 24 نقطة، مقارنة بـ 34 نقطة في متوسط الأسبوع الماضي، ما يشير إلى دخول السوق بوضوح في منطقة «الخوف»، التي تتراوح بين 20 و40 نقطة، في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، خفّضت شركة «غالاكسي» توقعاتها لسعر «بتكوين» لعام 2025، بحوالي 65 ألف دولار، من سعر مستهدف عند 185 ألف دولار، إلى مستويات 120 ألف دولار.

وأشارت إلى أن انخفاض التدفقات المؤسسية، وشح السيولة الجديدة، ونزول «بتكوين» دون متوسط الأسعار في 50 يوماً و200 يوم، لا يدعم وجود صعود محتمل للعملة المشفرة على المدى القريب.

ووفقاً لبيانات منصة «كريبتو كوانت»، ضخّ كبار المتعاملين نحو 400 ألف بتكوين في البورصات خلال أكتوبر، ما تسبب في موجة تراجع عارمة، هبطت بالعملة المشفرة قرب مستويات الدعم النفسي عند 100 ألف دولار.

وأبلغت شركة «غالاكسي» عملاءها أنه في حال حافظت عملة بتكوين على مستويات سعرية فوق 100000 دولار، فإن سوق الصعود الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، سيبقى على حاله من الناحية الهيكلية.