«دويتشه بنك» يفصل111 من كبار الموظفين

فصل «دويتشه بنك» 111 من كبار الموظفين والمديرين في وحدة التجزئة والثروة الخاصة التابعة له، حيث ينفذ خطة خفض كبيرة في التكاليف، لتلبية أهداف عام 2025.

ويسعى البنك إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل في الوحدة، من 80 % خلال العام الماضي، إلى ما بين 60 % و65 % العام المقبل، علماً بأنه على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت النسبة 77 %.

وقال «كلاوديو دي سانكتيس»، الذي تولى مسؤولية الوحدة في منتصف عام 2023، إن تحقيق هدف التكلفة إلى الدخل، سيتطلب المزيد من العمل «لكنه ملتزم به بشدة»، حسبما نقلت عنه صحيفة «فايننشال تايمز».

وأضاف «دي سانكتيس» أن تحقيق الهدف لن يتطلب المزيد من تخفيضات التكاليف فحسب، بل يتطلب أيضاً نمو الإيرادات «في جميع خطوط أعمال الوحدة».

وتولد الوحدة المصرفية لـ «دويتشه بنك»، والتي تشمل أعمال التجزئة في ألمانيا، وذراع إدارة الثروات، 31 % من إيرادات المقرض، و23 % فقط من أرباحه.