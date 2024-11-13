«شات جي بي تي» ينافس «جوجل كروم»

يشهد عدد من منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشائعة نمواً ثابتاً، حيث يكتشف المستخدمون كيف يريدون استخدام الأدوات – ويأتي «شات جي بي تي» على رأس القائمة مع أكبر عدد من الزيارات، حيث يصل إلى 3.7 مليارات في جميع أنحاء العالم.

يزور الكثير من الأشخاص برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي، وتنافس أرقامه حصة سوق المتصفحات. ولا يمكن مقارنتها إلا بأرقام «جوجل كروم» من حيث عدد المستخدمين شهرياً، والذي يقدر بحوالي 3.45 مليارات.

تشير إحصائيات موقع Sameweb إلى أن «شات جي بي تي» شهد نمواً بنسبة 17.2 % على أساس شهري ونمواً في حركة المرور بنسبة 115.9 % على أساس سنوي.

تشمل بعض النقاط البارزة التي أعاقت نمو «شات جي بي تي» خلال عام 2024 الشركة الأم، «أوبن إيه آي»، وتحديث عنوان الويب الخاص بها من نطاق فرعي، chat.openai.com، إلى نطاق رئيسي، chatgpt.com.

الذي اشترته شركة «أوبن إيه آي». وشهدت الأداة بشكل خاص زيادة في عدد الزيارات في مايو 2024، عندما وصلت إلى 2.2 مليار زيارة، وهي تنمو منذ ذلك الحين.

يلاحظ الكثيرون كيف أن أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية قد وصلت إلى دائرة كاملة لتقديم خدمات مشابهة جداً للصناعة التي تهدف إلى استبدالها، وهي بحث جوجل.

بشكل عام، ستظل إصدارات «شات جي بي تي» المستندة إلى الويب تعتمد على وجود المتصفحات. بالمقارنة، يتمتع متصفح «جوجل كروم» بحصة سوقية قوية تبلغ 35.4 مليار مستخدم في عام 2024. وقد شهد نمواً ضئيلاً على أساس سنوي ولكنه نما بنسبة 45.35 % في السنوات الخمس الماضية، وفقًا لـStatscounter.