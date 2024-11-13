«يوم العزاب».. مبيعات قياسية

حققت مجموعة علي بابا أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، «نمواً قوياً» في المبيعات وعدداً قياسياً من المتسوقين خلال فترة يوم العزاب هذا العام، وهي فعالية تستمر لأسابيع انتهت منتصف ليلة الاثنين.

لم تكشف الشركة عن إجمالي إيرادات المبيعات خلال الفترة المذكورة، لكنها قالت إن 45 علامة تجارية ـ بما في ذلك «أبل» و«هاير» و«ميديا» و«شاومي»، تخطت مبيعات كل منها 1 مليار يوان (138.62 مليون دولار).

أما شركة JD.com ثاني أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، فلم تكشف عن بيانات حول المبيعات، لكنها أشارت إلى زيادة عدد المتسوقين بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال الحدث، بحسب رويترز.

بالنسبة لحجم مبيعات العام الماضي، قدرت مزودة البيانات «سينتون» ارتفاع المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية بنسبة 2.08% لتصل إلى 1.14 تريليون يوان؛ ولم يتم إصدار تقديرات من جهات خارجية لمهرجان هذا العام حتى الآن.

جدير بالذكر أن مهرجان يوم العزاب، الذي يُقام عادةً على الإنترنت لمدة 24 ساعة في 11 نوفمبر من كل عام في الصين، توسع ليشمل أسابيع عدة من العروض الترويجية عبر المنصات الإلكترونية الكبرى والمتاجر التقليدية. ويُعد مهرجان هذا العام، الذي انطلق في 14 أكتوبر، الأطول حتى الآن.

وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «باين آند كومباني» قبل بداية فعالية عيد العزاب، قال نحو ثلاثة أرباع المشتركين إنهم سينفقون نفس المبلغ أو أقل على عروض يوم العزاب في عام 2024. مقارنةً بالأعوام السابقة.

وبحسب موقع JD.com، زادت معاملات 519 فئة من فئات الأجهزة المنزلية بنسبة 200% على أساس سنوي، مع ارتفاع مبيعات مكيفات الهواء الموفرة للطاقة والمكانس الكهربائية الآلية والمراحيض الذكية بين الفئات الشعبية.

ووفقاً لأرقام من علي بابا، تجاوزت العلامات التجارية للمصممين والألعاب التي يمكن جمعها بما في ذلك MiHoYo وPop Mart وPaperpresented وJellycat 100 مليون يوان في القيمة الإجمالية.